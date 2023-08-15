БАДы и гиалурон не спасут? Есть ли польза от «капельниц красоты»

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 24 0

Косметолог Кубаева: БАДы и гиалурон бесполезны против старения

БАДы и гиалурон не спасут? Есть ли польза от «капельниц красоты»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Специалист высказалась насчет популярных способов сохранения внешности в тонусе.

Для поддержания молодости кожи лица более эффективны коллагеностимулирующие процедуры, чем БАДы и гиалурон, популярность которых весьма снизилась. Об этом изданию Газета.ру заявила косметолог Анна Кубаева.

Процедуры могут быть как инъекционными, так и аппаратными. Для кожной подпитки действенными также остаются мезотерапевтические препараты.

Пищевые добавки же могут быть эффективны только в качестве поддерживающих косметологических процедур, но никогда не смогут их заменить.

Капсулы коллагена, попавшие в организм, не достигают кожного покрова, но сразу расходуются на приоритетно проблемные области: укрепление суставов и связочного аппарата. То же самое можно сказать и о гиалуроновой кислоте.

«Польза есть: с его помощью можно восполнить дефицит. Но до кожи гиалуроновая кислота в виде капсул не доберется. Только когда организм закроет потребность приоритетных зон, могут начаться подвижки в косметических». — пояснила эксперт.

Вышедшие из моды так называемые «капельницы красоты», по очевидным причинам, вовсе не могут омолодить кожу, но только вредят ей, говорит Кубаева.

«Прибегать к этим методам в бьюти-целях — опасно», — предостерегает специалист.

Аналогичного мнения она придерживается и насчет некоторых разновидностей БАДов. Особый риск для здоровья представляют добавки для занятий бодибилдингом, похудения и лечения депрессии, считает Кубаева.

По мнению косметолога, полезны только пищевые БАДы. В частности те, в которых содержатся те же элементы, что и в настоящей еде: омега-3, куркумин, протеин, коллаген, витамин C и другие.

Важно учесть, что их можно использовать только по назначению врача после тестирования и всех необходимых анализов. Дозировка подбирается исходя из этих данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта вся правда о влиянии коллагена на кожу.

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