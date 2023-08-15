Все в голове: почему люди заедают стресс

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Психолог Комоза: гормон радости избавит от привычки заедать стресс

Все в голове: почему люди заедают стресс

Фото: www.globallookpress.com / m3.

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Некоторым во время стресса часто хочется перекусить. В чем кроются причины такого поведения?

Человек, окруженный множеством проблем, зачастую находит успокоение в еде. Нейропсихолог Наталья Комоза объяснила изданию «Страсти», почему мы заедаем свои проблемы.

Оказывается, что причины, по которым возрастает аппетит в стрессовых ситуациях, кроются в прямом смысле слова в голове. По словам специалиста, виной тому — часть нашего мозга, а конкретно — гипоталамус.

Именно с ним связаны все гормональные процессы организма. Когда ему не хватает так называемого гормона удовольствия — дофамина — он начинает работать с перебоями.

«Так как он регулирует аппетит, вес, расход и потребление калорий, солевой и водный балансы, а также процесс старения, то нарушение функций гипоталамуса ведет к ожирению и к ухудшению внешнего вида», — отмечает психолог.

Она добавляет, что гипоталамус подает команду мозгу восполнить недостающее. Отсюда и появляется желание перекусить.

Комоза напоминает: чтобы из-за постоянных перекусов не появилось проблем, например, с лишним весом, нужно давать себе то, что приносить радость, то есть способствует выработке дофамина.

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Все в голове: почему люди заедают стресс

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