ВС РФ нанесли ВПК Украины значительный ущерб групповым ударом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Поставленные цели были достигнуты.

ВС РФ нанесли ВПК Украины значительный ущерб групповым ударом

Фото: www.globallookpress.com / Saeed Qaq

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые уничтожили в зоне спецоперации на Украине испанский миномет Alakran.

Тема:
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