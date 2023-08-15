«Галлюциногенные свойства»: глава Минфина США рассказала о «грибном» опыте

Политик отметила, что грибы были приготовлены правильно. Какой эффект она ощутила?

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что пробовала галлюциногенные грибы во время поездки в Китай. Об этом сообщил телеканал CNN.

По совам Йеллен, в Пекине ей посчастливилось отведать некий «волшебный гриб», однако о его свойствах она не догадывалась. Ей подали вкусное блюдо из грибов, которое казалось абсолютно обычным.

«Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже», — прокомментировала политик.

Глава американского Минфина добавила, что после употребления грибов никаких последствий не было. Эффект она не ощутила, потому что продукт был приготовлен правильно. По ее словам, при должной обработке от этих грибов никаких видений возникнуть не может.

«Грибным опытом» министра заинтересовались в Сети после ее визита в КНР. Йеллен весте с членами делегации тогда посетила местный ресторан под названием «Вход и выход». Позже блогер опубликовал меню, которое предложили женщине. В списке оказались грибы цзянь шоу цин, которые в Китае ценят за «волшебные свойства». В провинции Юньнань, где растут грибы этого вида, после даже выросли их продажи.

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