Не первый случай: в прошлом году в Белом доме дважды находили марихуану

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

Fox News: Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной

Не первый случай: в прошлом году в Белом доме дважды находили марихуану

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Кто обронил белый порошок в начале июля — так и не выяснили. А как насчет прошлых находок?

В начале июля в Белом доме был обнаружен кокаин. Кому принадлежит запрещенное вещество — до сих пор не выяснили. Как оказалось, в стенах здания главной резиденции американского президента уже находили наркотики. В прошлом году секретная служба США обнаружила там тайники с марихуаной, причем дважды. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные закрытого брифинга в конгрессе.

Уточняется, что брифинг как раз был посвящен расследованию дела о кокаине, обнаруженном в этом месяце.

«Никто не был арестован в ходе тех инцидентов, потому что вес конфискованной марихуаны не соответствовал законному порогу для федеральных обвинений. Марихуана была собрана офицерами и уничтожена», — сказал представитель службы.

После обнаружения в Белом доме кокаина у общественности возникло немало вопросов. Один из главных — не принадлежал ли он семье Байдена. Экс-президент США Дональд Трамп сразу же указал на Джо Байдена и его сына Хантеру.

А вот администрация Байдена утверждает обратное. И журналистам по этой теме отвечает дерзко. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала безответственным решение ряда представителей СМИ задать вопрос о том, не принадлежал ли найденный кокаин семье президента.

Известно, что белый порошок обронили в западном крыле. Там находится рабочая зона главы государства. Там же расположены кабинеты персонала и конференц-зал. Как рассказывал 5-tv.ru, иногда в эту часть Белого дома проводят экскурсии по VIP-пропускам.



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