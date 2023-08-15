Так появился ВИЧ: чем опасны эксперименты США в синтетической биологии

Какая угроза может скрываться в недрах, созданных американцами биолабораторий на Украине?

Печально известный вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), приводящий к развитию неизлечимого до сих пор синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), в свое время возник в результате экспериментов в синтетической биологии. Об этом в комментарии 5-tv.ru напомнил политолог Игорь Никулин, говоря о тех угрозах, которые могут представлять собой американские биолаборатории на Украине.

«С помощью синтетической биологии в свое время был создан ВИЧ. Это генномодифицированный вирус иммунодефицита обезьян. Его модифицировали так, что он смог „перескакивать“ на людей со всеми вытекающими последствиями», — сказал эксперт.

Он отметил, что суть синтетической биологии заключается в том, чтобы синтезировать белок и вставить его в ДНК бактериальной или вирусной клетки, придав ей какие-либо новые свойства.

«Сейчас практически вся биотехнология на этом построена. В основном те же интерфероны, интерлейкины, инсулин сейчас продуцируют клетки E.coli — всем известные кишечные палочки. То есть берут какую-то известную бактерию или вирус, добавляют туда определенный участок ДНК, и он производит тот белок, который нужен», — пояснил Никулин.

Он подчеркнул, что задача синтетической биологии — заставить клетку производить то, что нужно человеку. И это может делаться как в мирных целях, как в случае с тем же инсулином, так и для создания чего-то крайне вредного для человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскрыл истинное назначение американских биолабораторий на Украине, в которых используются все методы новой синтетической биологии и генной инженерии. В интервью телеведущему Такеру Карлсону политик заявил, что данные объекты созданы в рамках программ разработки биологического оружия.