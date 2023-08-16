Умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 109 0

Артист с необычной внешностью, которую активно использовали режиссеры жанра фэнтези, боролся с остеопорозом, артритом и редким кожным заболеванием.

Умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», 2011 г.

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В возрасте 36 лет скончался британский актер Даррен Кент, известный по роли пастуха, ребенка которого убил дракон Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники агентства Carey Dodd Associates, представлявшего его интересы. Последние годы жизни артист провел в борьбе сразу с тремя тяжелыми недугами — остеопорозом, артритом и очень редкой болезнью кожи.

«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, друг», — сказано в публикации.

Актер сыграл в 39 фильмах согласно данным «Кинопоиска», в пяти проектах выступил в качестве режиссера, написал четыре киносценария. В 2012 году он получил премию Van d’Or за роль в короткометражке «Солнечный мальчик». Артист был сценаристом и режиссером данной ленты, он же сыграл главного персонажа — подростка с заболеванием кожи, из-за которого нельзя находиться на солнце.

Кент появился в эпизодах картин «Зеркала», «Жители Востока», «Отверженные», «Халатность», «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и других. Он также был покровителем Equal People Performing Arts, благотворительной организации для людей с ограниченными возможностями в своем родном городе Саутенд-он-Си. Как отметили в компании, актер ушел из жизни 11 августа в окружении своих родителей и лучшего друга.

Даррена Кента коллеги называли добрейшим человеком, талантливой и заботливой душой.

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