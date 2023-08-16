Жители Петербурга жалуются на нашествие крыс

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Грызуны появляются там, где их вовсе не ждали. Даже в унитазе дома. С чем это связано?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Петербург переживает настоящее нашествие крыс. Вредителей можно встретить сейчас по всему городу, причем в довольно неожиданных местах — от магазина до уборной.

Как так получается и почему с захватчиками города не борются коммунальные службы, выяснял корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя вести при встрече со змеей в городе.

 

 

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