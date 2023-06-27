«Не надо пытаться их изгнать»: что делать при встрече со змеей в Москве

Специалист объяснил, почему чешуйчатые и люди начали пересекаться.

Жители Новой Москвы все чаще стали замечать змей. Некоторых это пугает, кого-то удивляет, а кто-то просто проходи мимо. Но почему же змеи появились в Москве, стоит ли их боятся и что делать, если укусят? Об этом эксклюзивно для сайта 5-tv.ru рассказал эколог Асхат Каюмов.

Почему змеи и люди пересекаются

Сейчас на появление змей на окраинах столицы влияют несколько факторов. Первая причина заключается в том, что пришла весна и они начали выходить из спячек. Также люди после зимы стали чаще выезжать на природу. И конечно же человек и змея стали пересекаться. Это не говорит, что чешуйчатых стало больше. Просто змеи и люди активизировались в один момент.

Вторая причина связана с тем, что на природных территориях проводятся строительные работы. Из-за этого змеи и другие животные могут выходить к местам, где живут люди. Это тоже одна из возможных причин, почему люди стали встречать «ползунов».

Правила поведения и взаимоотношений

В Москве из ядовитых змей можно встретить только гадюку. Но эколог заверил, что ее яд не несет большой угрозы для жизни. Встреча с гадюкой для человека некритична. Даже, если он поведет себя неадекватно, и нападает на змею, то все равно выживет после укуса.

Змеи же с человеком предпочитают не пересекаться. Люди не являются объектом питания для московских змей, а даже наоборот. Ползучие животные видят в человеке опасность, так как любой более крупный зверь может напасть на более мелкого и съесть. Поэтому маленькие животные обычно уходят от больших. Так и змея предпочитает не видеть человека.

Эколог рассказал, что встреча чешуйчатых и людей действительно может произойти. Это может случиться, когда змея уснула под солнцем, а человек проходил мимо и нечаянно наступил ей на хвост. В такой момент чешуйчатый может даже укусить. Но чаще он просто уходит.

«Она не охотится на человека, нет с ее стороны активного преследования людей с целью укусить. Для змеи потратить яд на укус человека — это проблема, потому что она использует яд для охоты и если она потратила его на человека, а яд вырабатывается долго, ей придется как минимум несколько дней голодать», — объяснил Асхат Каюмов.

Эколог добавил, что змеи нападают на людей, только, если чувствуют реальную угрозу.

Что делать, если все-таки укусила

Укус гадюки не смертелен, но точно неприятен. Он сопровождается опухолью конечностей, а это несколько дней в ограничении подвижности руки или ноги. При укусе надо обратиться в ближайшее лечебное заведение. Там сделают нужный укол и расскажут о дальнейших действиях.

Также эколог разрушил мифы, которые часто продвигаются с помощью кино. В фильмах можно увидеть, что рану от укуса змеи разрезают, прижигают или из нее пытаются отсосать яд. Это способы действительно могут спасти жизнь, но если вас кусает гадюка в Москве, то это бессмысленно и даже опасно. В городе медучреждения находятся на каждом шагу, а яд столичных змей не смертелен.

«Давайте доверять профессионалам», — сказал эколог.

Но перечисленные методы могут помочь, если вы далеко от цивилизации и вашего спутника укусила змея калибром повыше, чем гадюка.

Встреча змей и людей в Новой Москве

В Новой Москве много нетронутой природы. Рядом с ней селятся люди и происходят подобные встречи.

«Это не змей стало больше — это москвичи пришли на эту территорию и увидели. Это обратный процесс», — сказал эколог.

Асхат Каюмов отметил, что такие встречи могут происходить часто и это нормально.

Как сделать так, чтобы змеи не подползли к населенным пунктам?

Эколог сообщил, что подобных мер не существует. А даже, если бы и были, то в них не было бы смысла. Если убрать из новых населенных пунктов змей, то там появится больше крыс и мышей, которые переносят болезни. Из-за этого может разгореться эпидемия. А вот змеи как раз таки это приостанавливают. Ползучие животные питаются мышами и крысами и предотвращают возможность болезней, которыми может заразиться человек.

«Я думаю, что здесь тот самый случай, когда надо понимать, что змеи для людей в этом плане очень полезны. И не пытаться их изгнать, а пытаться соотносить свое поведение с ними», — сказал эколог.

Ранее 5-tv.ru писал, что эколог объяснил причины нашествия змей в Москве.