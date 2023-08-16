Полиция Приморья объявила награду за сведения об осквернивших флаги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Акт вандализма был совершен в начале июля на Аллее героев Морского кладбища во Владивостоке.

Полиция Приморья объявила награду за сведения об осквернивших флаги

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Полиция Приморья выплатит 200 тысяч рублей за сведения о лицах, осквернивших российские флаги на месте захоронения во Владивостоке участников спецоперации. Об этом сообщает краевое УМВД.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении.

В начале июля на Аллее героев Морского кладбища в столице Приморья вандалы изрезали российские флаги на могилах павших воинов и разбросали венки. По факту надругательства над государственным флагом России возбудили уголовное дело.

Предоставившим сведения о причастных к акту вандализма правоохранители Приморья гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около села Корпач в Молдавии вандалы осквернили памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года.

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