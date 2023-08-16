«По вам Кащенко плачет»: подписчики высмеяли Волочкову за образ Барби

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Подписчики Волочковой раскритиковали ее фотосессию в образе Барби

«По вам Кащенко плачет»: подписчики высмеяли Волочкову за образ Барби

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Балерина Анастасия Волочкова решила не отставать от мирового тренда, и предстать перед поклонниками в образе Барби. В своих соцсетях эпатажная знаменитость опубликовала целую фотосессию, где позирует в розовом кукольном наряде.

«Барби, которых вы заслужили», — подписала она публикацию.

На фото танцовщица запечатлена в традиционных для нее раскованных и провокационных позах. Не обошлось и без любимого шпагата, который на этот раз звезда исполнила на капоте люксового спорткара в розовом цвете.

Однако подписчики не оценили «барбкикор» в исполнении Волочковой. Они высмеяли 47-летнюю знаменитость, надевшую на себя розовое кукольное платьице.

«За какие такие грехи мы это заслужили? По вам, девочки, Кащенко плачет»;

«Подскажите, пожалуйста, а с какого числа цирк начал гастролировать?»;

«Бабушка Барби», — издеваются фолловеры над Волочковой.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядят Шура, Сергей Соседов, Филипп Киркоров и другие российские знаменитости в образах Барби и Кена.

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