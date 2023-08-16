Грозит смертная казнь? Дело против Трампа приняло внезапный поворот

Всего против бывшего президента выдвинуто 91 обвинение.

Для Дональда Трампа уже приготовили камеру в тюрьме округа Фултон. Его и еще 18 фигурантов дела должны арестовать, как только они окажутся в руках правосудия.

При этом в офисе шерифа штата Джорджия ожидают, что обвиняемые явятся добровольно. Какой срок грозит экс-президенту, знает корреспондент «Известий» Александр Якеменко.

С каждым днем возможное наказание для Трампа выглядит все более угрожающим. После первого же обвинения речь уже шла о более сотни лет тюремного заключения.

Теперь судебных процессов, по которым Трамп стал основным обвиняемым, уже четыре. Против него выдвинуто 91 обвинение, и в общей сложности ему грозит уже 713 лет тюрьмы.

Некоторые юристы указывают и на юридическую тонкость: по законам штата Джорджии при некоторых обстоятельствах заключение может быть заменено даже на смертную казнь. Пока же судьи заявили, что ждут, когда Трамп окажется под арестом.

«После предъявления обвинительного заключения, как это обычно происходит в соответствии с законодательством Джорджии, большое жюри выдало ордера на арест обвиняемых. Я даю обвиняемым возможность добровольно сдаться не позднее полудня пятницы, 25 августа 2023 года», — заявила прокурор округа Фултон Фани Уиллис.

Суть обвинений

Суть этих почти сотни обвинений не передать и за пару минут: это и небрежное хранение документов, раскрытие гостайны, и многое другое. Самое новое — попытка сфальсифицировать результаты выборов в штате Джорджия и давление на представителей местной власти.

«В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и другие обвиняемые были частью неформальной организации, которая стремилась незаконно отменить результаты выборов 2020 года», — подчеркнул профессор Стэнфордской школы права Дэвид Алан Склански.

Уже точно известно, что три из четырех судебных процессов будут проходить в закрытом режиме. Недавно стало известно, что управляющий любимого Трампом курорта Мар-а-Лаго — Карлос де Оливейра — не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Именно в его владениях Трамп то ли хранил, то ли просто забыл папки с секретными графиками. Примечательно, что Оливейру никто арестовывать не стал — он спокойно вышел из здания суда, отказавшись общаться с журналистами.

Популярность Трампа растет

Впрочем, даже несмотря на это, и юристы, и политологи уверены, что детали суда все-таки будут прорываться в медиапространство. Именно этого требует политическая атмосфера момента. Ведь основная задача, как думает сам Трамп и все его сторонники, это не дать ему победить на грядущих выборах президента.

«Эти монстры, полностью находящиеся под контролем и управлением министерства юстиции, а также леворадикальные сумасшедшие занимаются криминализацией всех политических высказываний, что означает полный крах демократии», — написал Трамп в своей соцсети.

Впрочем, пока все это не отражается на главном — на популярности Трампа. Она только растет с каждым обвинением.

По результатам последних опросов, именно за него готовы проголосовать 38% республиканцев, а это на 30 пунктов больше, чем у его ближайшего оппонента — Рона Десантиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США суд опубликовал фиктивные обвинения против Трампа.