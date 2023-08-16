Нашли управу: подъездных вандалов начнут штрафовать в России

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Вандалов в России начнут штрафовать за порчу подъездов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA; 5-tv.ru

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В этом помогут камеры видеонаблюдения, заключения экспертов и свидетельства соседей.

Вандалы ответят за порчу общего имущества в многоквартирных домах. Как выяснили «Известия», уже с этой осени можно будет выставить счет конкретным нарушителям.

Например, тем, кто расписал стены в подъезде, поджег кнопки в лифте или засорил мусопровод. Сейчас затраты ложатся на плечи управляющих компаний, а фактически — на всех жильцов, так как используются деньги, которые перечислялись на ремонт и обслуживание здания.

Главное в таком случае — вычислить виновного. В этом помогут камеры видеонаблюдения, заключения экспертов и свидетельства соседей.

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