«Он будет биться?» — Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Маск заявил об отказе Цукерберга от боя в Колизее

«Он будет биться?» — Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Основатель Tesla шуточно описал произошедшее. Так состоится бой или нет?

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его коллега — бизнесмен Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Основатель Tesla написал об этом в социальной сети Twitter.

Маск шуточно описал ситуацию — сначала один пошутил на тему поединка, другой серьезно воспринял и попросил прислать место, но затем отказался от боя. На предложение Маска провести его дома, в безопасном месте, Цукерберг ответил, что путешествует.

«Есть ли вообще место, где он (Цукерберг) будет биться?» — написал Маск.

Недавно стала известна дата поединка двух самых популярных миллиардеров мира. Цукерберг сообщил, что назначил бой с Маском на 26-е августа, однако тот все еще не подтвердил это число. При этом второй выбрал место — «античный Рим». Но получил отказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск допустил проигрыш в бою с Цукербергом из-за своего веса.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Угасла за несколько дней: какая роковая ошибка привела к смерти Ирины Мирошниченко
11:36
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
11:35
Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США
11:33
Профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях
11:30
МВД предложило упростить получение информации из интернета до суда
11:22
Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку