Основатель Tesla шуточно описал произошедшее. Так состоится бой или нет?

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его коллега — бизнесмен Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Основатель Tesla написал об этом в социальной сети Twitter.

Маск шуточно описал ситуацию — сначала один пошутил на тему поединка, другой серьезно воспринял и попросил прислать место, но затем отказался от боя. На предложение Маска провести его дома, в безопасном месте, Цукерберг ответил, что путешествует.

«Есть ли вообще место, где он (Цукерберг) будет биться?» — написал Маск.

Недавно стала известна дата поединка двух самых популярных миллиардеров мира. Цукерберг сообщил, что назначил бой с Маском на 26-е августа, однако тот все еще не подтвердил это число. При этом второй выбрал место — «античный Рим». Но получил отказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск допустил проигрыш в бою с Цукербергом из-за своего веса.