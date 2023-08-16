В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Калужской областью
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Разрушений и пострадавших нет.
Фото: © РИА Новости
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить атаку по объектам на территории РФ беспилотниками.
Как сообщили в Минобороны, три дрона были обнаружены и уничтожены в районе пяти утра над Калужской областью.
Разрушений и пострадавших нет.
Накануне 5-tv.ru рассказывал, что над территорией Белгородской области был также обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима.
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