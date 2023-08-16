В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Калужской областью

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 21 0

Разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Калужской областью

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить атаку по объектам на территории РФ беспилотниками.

Как сообщили в Минобороны, три дрона были обнаружены и уничтожены в районе пяти утра над Калужской областью.

Разрушений и пострадавших нет.

Накануне 5-tv.ru рассказывал, что над территорией Белгородской области был также обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 авг
Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью
14 авг
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью
14 авг
Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ
13 авг
Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский БПЛА
13 авг
Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде
13 авг
Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский беспилотник
13 авг
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
12 авг
В Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ
10 авг
Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
10 авг
Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места
+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:56
Стоит ли тайно проверять телефон партнера — мнение семейного психолога
6:43
США передали Украине оружие гангстеров из Майами
6:30
В Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией
6:16
В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Калужской областью
6:14
В Москве приземлился самолет МЧС с 16 пострадавшими из Махачкалы
6:00
Вот это «Торнадо»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Одна на всех: как трагедия в Дагестане сплотила местных жителей
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку