Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью
Пострадавших и разрушений в результате нет.
Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste
Над территорией Белгородской области вечером во вторник, 15 августа, обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений в результате нет.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области.
- 14 авг
- Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью
- 14 авг
- Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ
- 13 авг
- Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский БПЛА
- 13 авг
- Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной ЧП в Белгороде
- 13 авг
- Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский беспилотник
- 13 авг
- Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
- 12 авг
- В Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ
- 10 авг
- Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
- 10 авг
- Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места
- 7 авг
- В Белгороде сбили беспилотник на подлете к городу
Читайте также
65%
-3.62 106.57
-4.11
Нашли ошибку?