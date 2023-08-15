Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Пострадавших и разрушений в результате нет.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Над территорией Белгородской области вечером во вторник, 15 августа, обнаружен и уничтожен беспилотник киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений в результате нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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