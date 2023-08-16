Новый посол Германии в Москве вручил копии верительных грамот в МИД

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Российская сторона предупредила — дальнейшие отношения с ФРГ будут развиваться лишь с опорой на национальные интересы и в зависимости от готовности немецкой стороны учитывать их.

Новый посол Германии в Москве вручил копии верительных грамот в МИД

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Новый посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф прибыл в МИД РФ и вручил копии верительных грамот главе департамента государственного протокола внешнеполитического министерства Игорю Богдашеву. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте дипведомтва.

На встрече в МИД немецкого дипломата призвали пересмотреть позицию «безрассудной русофобии», которая воцарилась в Германии. Ламбсдарфу указали также на конфронтационный характер действий Берлина, которого сторона придерживается во многих сферах сотрудничества.

«Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием», — отмечается в публикации.

В российском министерстве заявили, что в дальнейшей совместной работе Москва будет опираться на свои интересы и готовность Берлина учитывать их. Взаимовыгодные отношения двух стран, которые выстраивались десятилетиями, сегодня рушатся под проводимой ФРГ «антироссийской политикой», обратили внимание в МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян.

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