Новый посол Германии в Москве вручил копии верительных грамот в МИД

Новый посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф прибыл в МИД РФ и вручил копии верительных грамот главе департамента государственного протокола внешнеполитического министерства Игорю Богдашеву. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте дипведомтва.

На встрече в МИД немецкого дипломата призвали пересмотреть позицию «безрассудной русофобии», которая воцарилась в Германии. Ламбсдарфу указали также на конфронтационный характер действий Берлина, которого сторона придерживается во многих сферах сотрудничества.

«Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием», — отмечается в публикации.

В российском министерстве заявили, что в дальнейшей совместной работе Москва будет опираться на свои интересы и готовность Берлина учитывать их. Взаимовыгодные отношения двух стран, которые выстраивались десятилетиями, сегодня рушатся под проводимой ФРГ «антироссийской политикой», обратили внимание в МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян.