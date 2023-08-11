Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

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Блок приводит в готовность резервы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru

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Новое обострение вокруг республики Нигер. Сегодня блок стран Западной Африки ЭКОВАС распорядился о развертывании военных сил для «восстановления демократии в республике». При этом неясно, собирается ли ЭКОВАС на самом деле начать интервенцию.

В документе, который был принят на саммите блока, говорится, что организация привержена мирному решению ситуации. Ранее военные Нигера привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности и заявили, что готовы к прямому военному столкновению с соседями из Западной Африки.

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