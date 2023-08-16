Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Федеральный совет 16 августа утвердил новые антироссийские меры.

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

Читайте нас в: Дзен Новости

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России. Об этом говорится в официальном заявлении швейцарского правительства.

Уточняется, что Федеральный совет 16 августа утвердил новые меры в отношении РФ и, таким образом, присоединился к антироссийским ограничениям Евросоюза.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия пристально следит за экономикой России и наблюдает, что санкции не нанесли ей серьезного вреда.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Доллар опустился в ходе торгов ниже 95 рублей
17:37
Любовь и космос: что Пересильд и Тройник говорят о своем романе
17:36
Умерла звезда итальянской оперы Рената Скотто
17:32
В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении
17:28
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц «Мальва»
17:22
Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку