«Это не ООН»: почему Зеленского не пригласили на саммит G20

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Глава МИД Индии: Зеленского не пригласили на саммит G20, потому что это не ООН

«Это не ООН»: почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Украинский президент явно не угадал с организацией, где можно поднять вопрос о конфликте.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, поскольку организация не занимается неэкономическими вопросами. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Это G20, а не Совет Безопасности ООН. „Двадцатка“ не занимается вопросами глобальной безопасности», — указал он.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин еще не принял решение по поводу своего участия в саммите G20 в Индии.

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