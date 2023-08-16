«Это не ООН»: почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Украинский президент явно не угадал с организацией, где можно поднять вопрос о конфликте.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, поскольку организация не занимается неэкономическими вопросами. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Это G20, а не Совет Безопасности ООН. „Двадцатка“ не занимается вопросами глобальной безопасности», — указал он.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин еще не принял решение по поводу своего участия в саммите G20 в Индии.