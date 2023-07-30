Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 6 0

Съезд лидеров стран «Большой двадцатки» состоится в сентябре.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин еще не принял решение по поводу своего участия в саммите G20 в Индии, который состоится в сентябре. Об этом он сообщил корреспонденту «Известий» Алене Нефедовой на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Я пока не знаю, не думал, не решал», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что точно примет участие в саммите БРИКС, который состоится Йоханнесбурге (ЮАР) в конце августа.

«В ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Я буду ‹...› участвовать там в режиме видеоконференции», — заявил Путин.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президента Франции, а также лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС.

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