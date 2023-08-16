Мундепа из Петербурга арестовали за развращение ребенка

Муниципального депутата округа Ржевка в Санкт-Петербурге Игоря Губайдулина арестовали. Его подозревают в ведении интимной переписки с ребенком. Об этом рассказали в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов культурной столицы.

«Следствие полагает, что Губайдулин совершил развратные действия без применения насилия с несовершеннолетним 2011 года рождения, а именно вступил с ним в переписку через мессенджер, обсуждая то, что обсуждать с несовершеннолетними не стоит, и обмениваясь эротическими фото», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по словам ведущего этого дела следователя, в телефоне депутата обнаружили фотографию голого несовершеннолетнего мальчика.

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО до 11 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофила, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара, арестовали.