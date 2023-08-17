Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин

Ушел из жизни продюсер культовых мультфильмов советского времени Николай Евлюхин. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на родственников культурного деятеля.

Как выяснилось, родные сами обратились в полицию, когда все случилось. Николай Михайлович скончался прямо в своей квартире, где проживал вместе с дочерью. В последнее время наследница ухаживала за ним и помогала с домашними делами.

По информации источника, смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Николаю Евлюхину было 77 лет.

С образованием из машиностроительного техникума будущий продюсер начал работать в «Союзмультфильме» уже в студенческие годы. Он был обычным электромонтером, но уже тогда чувствовал тягу к мультипликации.

Так на свет родились легендарные советские мультфильмы «Пес в сапогах», «Чучело-Мяучело», «Девочка и медведь», «Приходи на каток» и многие другие. Евлюхин создал их, когда работал замдиректора студии «Диафильм». Помимо мультипликации он занимался организацией кинопоказов и фестивалей, в том числе таких масштабных как «Кинотавр».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер российский режиссер мультфильмов Сергей Серегин.