Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 113 0

Он подарил миру «Чучело-Мяучело» и «Пса в сапогах».

Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Ушел из жизни продюсер культовых мультфильмов советского времени Николай Евлюхин. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на родственников культурного деятеля.

Как выяснилось, родные сами обратились в полицию, когда все случилось. Николай Михайлович скончался прямо в своей квартире, где проживал вместе с дочерью. В последнее время наследница ухаживала за ним и помогала с домашними делами.

По информации источника, смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Николаю Евлюхину было 77 лет.

С образованием из машиностроительного техникума будущий продюсер начал работать в «Союзмультфильме» уже в студенческие годы. Он был обычным электромонтером, но уже тогда чувствовал тягу к мультипликации.

Так на свет родились легендарные советские мультфильмы «Пес в сапогах», «Чучело-Мяучело», «Девочка и медведь», «Приходи на каток» и многие другие. Евлюхин создал их, когда работал замдиректора студии «Диафильм». Помимо мультипликации он занимался организацией кинопоказов и фестивалей, в том числе таких масштабных как «Кинотавр».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер российский режиссер мультфильмов Сергей Серегин.

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