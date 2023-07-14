Умер российский режиссер мультфильмов, создатель «Дня рождения Алисы» Сергей Серегин

Российский режиссер Сергей Серегин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил шеф-редактор в киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в социальных сетях.

«Умер Сергей Серегин — наш друг, режиссер полнометражных мультфильмов <…>. Чудовищно, несправедливо рано — в 56 лет», — говорится его в сообщении.

Среди известных работ режиссера — «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», а также короткометражки «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый». Кроме того, он был создателем фестиваля детской анимации в Новосибирске «Жар-птица», придумал программу «Утренняя зарядка» для Суздальского фестиваля, а также был инициатором создания сайта «Аниматор.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался актер, сыгравший констебля Дрисколла в сериале «Чисто английское убийство», Джордж Армстронг.