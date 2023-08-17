Что будет дальше: когда зрители увидят финал сезона сериала «Библиотекарь»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Зрители сериала «Библиотекарь» увидят финал сезона онлайн 17 августа

Что будет дальше: когда зрители увидят финал сезона сериала «Библиотекарь»

Фото: Кадр из сериала "Библиотекарь" 2023 г.

Какой будет развязка? Какие секреты раскроют главные герои?

Зрители сериала «Библиотекарь», снятого в жанре фэнтези по заказу РЕН ТВ, смогут увидеть финал первого сезона онлайн 17 августа. Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин рассказал, как авторам удалось воссоздать реалистичные и запоминающиеся образы героев сериала.

Костюмы героев многосерийного фильма, снятого по одноименному роману Михаила Елизарова, делались вручную. В качестве материалов использовались резина, кожа, обивка дверей, покрышки, чтобы передать на экране элементы постсоветского мира, соответствуя при этом жанру городского фэнтези, рассказал Никулин.

Разработкой костюмов, которые на крупном плане было бы интересно рассматривать, а актеру нетяжело носить, занималась дизайнер Светлана Михаленко. По ее словам, костюм персонажа Гриши Вырина, в котором снимался актер Михаил Тройник, удалось достоверно воссоздать под описание героя Елизарова, но для этого пришлось экспериментировать.

«[Режисер] сказал: „Надо, чтобы было видно, что это делал криворукий Вырин“. И тогда я позвонила папе: „Вези дрель“. Через полторы минуту принес куртку, намотанную на дрель», — вспоминает художник по костюмам.

Как при этом отметил сам Михаил Тройник, вселенная сериала привнесла в себя театральность.

«Это очень своеобразный мир. Сама история, сам сценарий, сама задумка — это очень интересно, самобытно. <…> Там такие яркие краски, сами ситуация не очень стандартные, очень такие яркие», — рассказал актер.

Работа над сериалом «Библиотекарь», объявленного 9 августа претендентом на премию «Сделано в России — 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация», велась более 10 лет. По словам режиссера Игоря Твердохлебова, он не смог забыть о проекте после того, как прочитал сначала сценарий, а потом несколько раз и одноименный роман. С 29 июня сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

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