Путин поручил обеспечить госфинансирование мультфильмов для детей

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При этом налог для организаций, которые занимаются производством анимационной продукции, будет снижен.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Мультфильмы для детей смогут полностью создавать за государственный счет. Внести изменения в российское законодательство поручил президент Владимир Путин.

Также до 3% снизят налог для организаций, которые занимаются производством анимационной продукции. Субсидии получат и производители игрушек, если будут использовать образы героев наших мультфильмов и детских книг.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — международного кинокластера.

Кроме того, российские видеоигры будут продвигать на зарубежные рынки, прежде всего, в страны БРИКС. Все эти решения приняты по итогам выставки «Развитие креативной экономики в России».

Ранее 5-tv.ru писал, что меньше половины россиян следят за тем, какие мультики смотрят их дети.

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