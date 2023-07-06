Меньше половины россиян следят за тем, какие мультики смотрят их дети

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

На Российской креативной неделе впервые представят рейтинг детской анимации

Меньше половины россиян следят за тем, какие мультики смотрят их дети

Фото: www.globallookpress.com / fotototo

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Для исследования было опрошено свыше 1200 человек.

НМГ совместно с центром социального планирования «Платформа» в третий раз представят рейтинг фильмов с социальным эффектом и впервые — рейтинг детской анимации. Об этом сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Подавляющее число опрошенных родителей в опросе, результаты которого публикуют «Известия», отметили, что просматриваемый контент оказывает влияние на детей. 88% родителей отмечают влияние контента на становление характера и личности ребенка.

«Больше 70% родителей хотят, чтобы анимация не только развлекала их детей, но и доносила до них правильные смыслы», — подтверждает статистику гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Но контролировать то, что смотрят их дети, родители не хотят. Большинство из опрошенных мотивируют это тем, что отпрыски все равно будут смотреть то, что им нравится, даже если запрещать. Только 23% респондентов поддерживают тезис о том, что «мама знает лучше», тогда как 76% позволяют детям выбирать мультфильмы для просмотра самостоятельно.

И только 9% опрошенных используют функцию «родительского контроля» на ТВ-приставках, чтобы их ребенок не посмотрел что-то не то. Примечательно, что большинство детей в опрошенных семьях выбирают отечественные мультсериалы: самыми любимыми у юных зрителей являются мультсериалы «Маша и Медведь», «Три кота» и «Фиксики».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты хранят любимые с детства картины «Союзмультфильма».

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