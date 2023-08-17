Арестованная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 451 0

По факту произошедшего организована проверка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Крестовском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар на двухпалубной яхте, пришвартованной у частного причала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу. Также в распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места инцидента.

По информации ведомства, к ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 32 человека. Известно, что около 19:00 вечера была объявлена локализация возгорания на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Предварительной причиной возгорания названа неисправность генераторной установки.

По данным 78.ru, пожар произошел на яхте, арестованной по делу о гибели пассажира прогулочного судна, затонувшего в Финском заливе в конце июля. Тогда на его борту находились пять человек, один из них получил травмы, в результате которых и скончался в больнице.

Позднее суд отправил в СИЗО организатора прогулки на яхте. Ему инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Под стражу взяли и капитана судна.

Ранее 5-tv.ru писал, что предварительной причиной затопления яхты в Финском заливе могла стать техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.

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