Энергетики в Махачкале устранили свыше 200 нарушений электросети из-за жары

Все заявки, поступившие за последние четыре дня от местных жителей, были оперативно выполнены. Работы продолжаются.
Фото, видео: ПАО «Россети»; 5-tv.ru
Энергетики в Махачкале устранили более 200 технологических нарушений электросети напряжением 0,4 — 10 киловольт, возникших за последние четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».
Отмечается, что помимо этого специалисты провели ремонт трансформаторной подстанции на улице Магомедтагирова в районе 18-й школы.
«Особое внимание специалисты уделили проведению технических мероприятий в Семендере — одном из наиболее густонаселенных и застроенных районов Махачкалы», — добавили в пресс-службе.
Работы по заявкам местных жителей на сегодняшний день продолжаются. Задействовано 11 оперативно-ремонтных бригад.
Кроме того, мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил ранее, что к устранению аварийных отключений в городе привлечены специалисты и из соседних с Дагестаном регионов. Ведутся работы по замене вышедшего из строя оборудования.
Жара, пришедшая в регион в августе, привела к аварийным отключениям энергоснабжения в Махачкале.
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