Система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 8 0

Пострадавших и разрушений нет.

Система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории РФ была пресечена в 22:22 по московскому времени. 

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 17 августа в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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