Система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью
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Пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории РФ была пресечена в 22:22 по московскому времени.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 17 августа в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.
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