Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА
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В результате пострадавших и разрушений нет.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Ударный украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что дрон сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).
«Сегодня около 09:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В результате пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму.
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