Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 28 0

В результате пострадавших и разрушений нет.

Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Ударный украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что дрон сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня около 09:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму.

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