США разрешили Дании и Нидерландам передать F-16 Украине

Сроки поставки истребителей не раскрываются.

Соединенные Штаты одобрили передачу истребителей F-16 на Украину из Дании и Нидерландов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Киев получит истребители после того, как украинские летчики закончат подготовку. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил соответствующие письма своим коллегам из европейских стран.

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами на F-16», — говорится в письме.

Президент США Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов на F-16, но конкретные сроки поставок боевых самолетов до сих пор не были названы.

Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не получит истребители F-16 в этом году. Таким мнением поделился советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.