Украина признала, что не получит истребители F-16 в этом году: «Уже очевидно»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

В ВВС Украины признали, что не получат истребители F-16 в этом году

Украина признала, что не получит истребители F-16 в этом году: «Уже очевидно»

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Спецоперация

Однако обучение украинских летчиков должно начаться в ближайшее время. С чем связана задержка «подарка»?

Украина вряд ли получит обещанные США истребители F-16 в этом году. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«К сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

При этом Игнат отметил, что в ближайшее время украинские летчики начнут обучение управлению этими истребителями.

Хотя до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 займут несколько месяцев. Он отмечал, что украинских солдат нужно подготовить, чтобы те смогли«разумно применять» военные самолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков.

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