Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

Украина получила от Чехии симулятор для обучения летчиков навыкам управления американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией. <…> Зеленский испытал работу комплекса на практике», — говорится в сообщении.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 к концу года.

Многие эксперты отмечают, что американские истребители не смогут изменить ход боевых действий. Так, экс-советник ЦРУ Джим Рикардс указал, что Вооруженные силы России успешно уничтожают бронетехнику и другое вооружение украинских боевиков, в том числе и западного производства.

«И с F-16 будет то же самое», — отмечал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16.