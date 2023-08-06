Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Ожидается, что Киев получит американские истребители к концу году. Но смогут ли они изменить положение ВСУ?

Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украина получила от Чехии симулятор для обучения летчиков навыкам управления американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией. <…> Зеленский испытал работу комплекса на практике», — говорится в сообщении.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 к концу года.

Многие эксперты отмечают, что американские истребители не смогут изменить ход боевых действий. Так, экс-советник ЦРУ Джим Рикардс указал, что Вооруженные силы России успешно уничтожают бронетехнику и другое вооружение украинских боевиков, в том числе и западного производства.

«И с F-16 будет то же самое», — отмечал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16.

Тема:
Спецоперация
6 авг
В Нью-Йорке прошел митинг против поставок оружия Украине
6 авг
Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ
6 авг
В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации
6 авг
Пушилин вручил звезды Героя ДНР экипажу танка «Алеша», разгромившего колонну ВСУ
6 авг
Экс-морпех США предрек разгром ВСУ по итогам контрнаступления
6 авг
В Забайкалье пьяная компания избила ветерана спецоперации
6 авг
В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского
6 авг
В Раде подсчитали сумму западной помощи Киеву после начала СВО
6 авг
Защитники Донбасса ликвидировали ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Запорожье
6 авг
ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ
+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

23:49
В Нью-Йорке прошел митинг против поставок оружия Украине
23:31
Как пахнут болезни: о чем может говорить неприятный запах пота
23:15
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
23:00
А как же Дженнифер Лопес? Бена Аффлека заметили в объятиях бывшей жены
22:46
В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня
22:31
Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Сейчас читают

Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ
В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации
Датские ученые прогнозируют ледниковый период в Европе
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео