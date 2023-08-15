В КНДР заявили о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Глава МО КНДР Кан Сун Нам: ядерная война на Корейском полуострове неизбежна

В КНДР заявили о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Defence Ministry

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США и их марионетки в регионе превращают Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерного противостояния.

Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Такое заявление сделал министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», — сказал он.

В подтверждение своих слов Кан Сун Нам указал на то, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, ставя ситуацию на грань ядерной войны. Глава Миноборны КНДР подчеркнул, что решить проблему Корейского полуострова переговорами сегодня невозможно, только сила удерживает стороны от военного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», способной нести ядерный боезаряд и достичь столицы США Вашингтона.

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