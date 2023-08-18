В Коми в карету скорой помощи влетела иномарка

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В Коми в карету скорой помощи влетела иномарка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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В результате столкновения машина перевернулась.

В городе Ухта (Коми) врачи не смогли довезти пациента до больницы — попали в аварию. Машина скорой помощи ехала с мигалкой. Но на одном из перекрестков ей наперерез вылетела иномарка. В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся.

На место ДТП незамедлительно прибыли еще несколько экипажей скорой и реанимобиль. На нем пациента все-таки отправили в клинику. А остальным участникам аварии помощь оказали на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 18 человек погибли при страшном ДТП с автобусом.

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