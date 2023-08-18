Личные данные присяжных по делу Трампа слили в интернет

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В судебной инстанции пытаются понять, как такое могло произойти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Новая утечка из суда в Джорджии, где на этой неделе предъявили обвинения Дональду Трампу. На этот раз в сеть попали личные данные присяжных по делу американского экс-президента: их имена, профили в соцсетях и домашние адреса.

В судебной инстанции пытаются понять, как такое могло произойти. А ведь ранее этот же суд по ошибке слил список обвинений против Трампа, опубликовав документ еще до того, как дело успели рассмотреть.

Присяжные уже жалуются, что в их адрес стали поступать угрозы. А сам Трамп тем временем заявляет, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Другими подробностями он обещал поделиться на пресс-конференции. Но затем он передумал — и встречу с журналистами отменил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США суд опубликовал фиктивные обвинения против Трампа.

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