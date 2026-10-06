Трамп возложил на Иран ответственность за инцидент на рейсе Flydubai

Дональд Трамп считает Иран ответственным за инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами.

«Да, считаю. Лично я так считаю», — ответил он на вопрос, считает ли он Иран ответственным за инцидент на борту самолет Flydubai.

Рейс подал сигнал бедствия 30 сентября, после чего совершил посадку в Саудовской Аравии. По информации Channel 12, управление лайнером взяли на себя пилоты дополнительного экипажа. Они находились на борту в качестве пассажиров.

Раненый индийский пилот Смит Маччхар рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о своих действиях во время происшествия. По его словам, он решил из последних сил открыть дверь кабины, чтобы находившиеся в самолете люди могли прийти на помощь.

Нападавшим, как передает CNN, был гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Сведения о его личности и об участии дополнительного экипажа приводят разные СМИ. Оценку ответственности Ирана высказал Трамп.

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