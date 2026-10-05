В США рассказали о планах Трампа посетить Узбекистан

Замполли: Трамп хочет посетить Узбекистан, однако сроки не определены

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Узбекистан, однако конкретные сроки возможной поездки пока не определены. Об этом спецпосланник американского лидера по глобальному партнерству Паоло Замполли рассказал телеканалу «Узбекистан-24». Его слова приводит узбекский портал Daryo.

По словам Замполли, он сам продолжает продвигать идею визита американского президента в республику. При этом спецпредставитель отметил, что график Трампа остается очень плотным.

Замполли также положительно оценил развитие отношений между Вашингтоном и Ташкентом. Он заявил, что между странами уже сформирована основа для дальнейшего взаимодействия.

«Я очень горжусь тем, что наши страны стали друзьями. Это только начало. Мы создали очень хороший фундамент», — отметил он.

Кроме того, спецпредставитель назвал Узбекистан одним из десяти направлений в мире, которые, по его мнению, стоит посетить путешественникам. Отдельно он отметил привлекательность республики для инвестиций.

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