Байден встретится в США с лидерами Южной Кореи и Японии

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О чем планируют договориться главы государств?

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня впервые состоится трехсторонний саммит Южной Кореи, Японии и США. Глава Белого дома Джо Байден пригласил зарубежных лидеров в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить укрепление отношений и военное сотрудничество.

Главы государств планируют договориться о проведении регулярных учений и обмене разведданными. Новый союз задумывается как сдерживающий фактор для набирающего силу Китая.

Таким образом Байден хочет укрепить влияние США в тихоокеанском регионе. Но чем обернется такое сотрудничество — неизвестно. Южную Корею и Японию разделяет давняя вражда, и потепление в их отношениях началось лишь недавно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации.

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