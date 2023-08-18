Байден встретится в США с лидерами Южной Кореи и Японии

Сегодня впервые состоится трехсторонний саммит Южной Кореи, Японии и США. Глава Белого дома Джо Байден пригласил зарубежных лидеров в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить укрепление отношений и военное сотрудничество.

Главы государств планируют договориться о проведении регулярных учений и обмене разведданными. Новый союз задумывается как сдерживающий фактор для набирающего силу Китая.

Таким образом Байден хочет укрепить влияние США в тихоокеанском регионе. Но чем обернется такое сотрудничество — неизвестно. Южную Корею и Японию разделяет давняя вражда, и потепление в их отношениях началось лишь недавно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации.