Математика мытья головы: как составить идеальный график ухода за волосами

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Некоторые признаки плохого состояния кожи игнорировать не стоит.

Как часто стоит мыть голову и волосы после занятий спортом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Yahoo: мыть голову необязательно после каждого занятия спортом

Специалисты рассказали, что необходимость мыть волосы после занятий спортом зависит не только от потоотделения, но и от типа волос и состояния кожи головы. Об этом сообщило Yahoo.

Многие люди сталкиваются с дилеммой: вымыть голову заранее или оставить процедуру на потом после тренировки. В сети эту ситуацию уже называют «математикой мытья головы» — попыткой рассчитать идеальный момент для ухода за волосами.

Блогеры делятся собственными способами решить эту проблему. Некоторые составляют расписание мытья головы на неделю, учитывая рабочие встречи, занятия спортом и другие события.

Однако дерматологи отмечают, что универсального правила не существует. По словам доктора Джошуа Зейхнера, частота мытья зависит от особенностей волос и кожи головы. Людям с густыми, вьющимися или курчавыми волосами обычно требуется более редкое мытье, чем обладателям тонких волос и жирной кожи головы.

Специалист по дерматологии и трихологии Самила Асад рассказала, что после тренировки не всегда нужно сразу отправляться в душ. Если человек не сильно потел, а уровень загрязнения кожи головы не вызывает дискомфорта, достаточно дать волосам высохнуть и продолжить обычный уход.

При этом после физической активности не рекомендуется долго оставлять влажные волосы собранными. По словам Асад, скопление пота на коже головы может создавать условия для закупорки фолликулов.

Эксперты советуют обязательно мыть голову после появления зуда, шелушения, покраснения или ощущения жирности. Также не стоит откладывать мытье после посещения бассейна или купания в море, поскольку хлор и соль могут воздействовать на волосы.

Дерматологи отмечают, что сухой шампунь может временно убрать излишки кожного сала, но не заменяет полноценное очищение. При слишком редком мытье на коже головы могут скапливаться загрязнения и кожное сало, что иногда приводит к появлению перхоти.

По словам специалистов, оптимальная частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей человека, типа волос и состояния кожи головы.

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