Осенняя хитрость: как посадить клубнику сейчас, чтобы летом соседи завидовали

Садовод Самойлова о том, когда посадить клубнику, чтобы летом собрать урожай

Осень — не повод закрывать дачный сезон, а время закладывать будущий урожай ягод. Клубника, посаженная под зиму, хорошо приживется и уже следующим летом даст отличный урожай. Но успех зависит от нюансов. Садовод с 30-летним стажем и популярный блогер Светлана Самойлова рассказала URA.RU, как избежать правильно посадить клубнику сейчас, чтобы летом соседи завидовали уржаю.

Когда сажать

Посадить клубнику лучше в даты до середины ноября.

«Даже в том случае, если ночью бывает минусовая температура, но днем земля оттаивает, клубнику сажать можно», — отметила Самойлова.

Кусты, которые прижились осенью, стопроцентно перезимует и впоследствии даст хороший урожай.

Какую рассаду взять

Садовод советует: главное — правильный выбор посадочного материала. Лучше всего подходят усы первого и второго порядка — отросшие на плети от материнского куста (плеть дает до 10–12 усов).

«Берем только первый и второй», - рассказала блогер.

Остальные усы дадут меньший урожай или не будут плодоносить вообще.

Какое удобрение использовать

Перед посадкой подготовьте питательную почву. Для укоренения клубнике нужны калий, кальций и фосфор. Азотные удобрения не используйте: растения нарастят листья, а урожая не дадут.

На грядку добавьте тачку компоста, 1–2 ведра золы и 2–3 килограмма костной муки. Самойлова советует также внести рыбную муку — в идеале по 1,5 килограмма костной и рыбной. Дополнительно можно добавить 1–2 стакана двойного суперфосфата, комплексное удобрение с пометкой «Осень» или специальное органическое удобрение для клубники.

Как сажать

Почву перекопайте и разровняйте. Высаживайте усы в три ряда в шахматном порядке с расстоянием 40 см — клубнике нужно место для роста. Середина куста должна оставаться выше уровня почвы. Сразу после посадки обильно полейте.

В жару поставьте дуги и накройте нетканым материалом, поливайте через день. При посадке во второй половине октября или ноябре полив тоже обязателен, кроме дождливой погоды. После высадки накройте кусты перевернутыми пластиковыми ящиками и нетканым материалом.

«При соблюдении всех правил осенней посадки вас ждет стопроцентный успех», — пообещала Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкусных рецептах заготовок на зиму из тыквы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.