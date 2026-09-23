Минобороны сообщило об ударах по дата-центрам и логистике ВСУ

Российские войска поразили два дата-центра в Киеве, которые использовались в интересах Министерства обороны и специальных служб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объект NEW-TELCO являлся одним из ключевых узлов обмена интернет-трафиком украинского военного ведомства. Дата-центр «Юнайтед ДС», как уточнили в министерстве, обеспечивал обработку и передачу информации.

Кроме того, удары были нанесены по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевске. В Минобороны заявили, что на этих объектах хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств.

В Минобороны России добавили, что для атаки применялись беспилотники. Их целями стали дата-центры, а также логистические и складские терминалы, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы начали использовать новую систему «Сусанин» для ударов по Украине. Система позволяет беспилотникам «Герань» лететь без радиомаяков, ориентируясь только по подстилающей поверхности. Украинские спецслужбы активно ищут создателя технологии.

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