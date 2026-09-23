Минобороны сообщило об ударах по дата-центрам и логистике ВСУ

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

Целями беспилотников также стали объекты хранения и распределения военных грузов в Одесской области.

ВС РФ вывели из строя ключевой дата-центр ВСУ в Киеве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские войска поразили два дата-центра в Киеве, которые использовались в интересах Министерства обороны и специальных служб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объект NEW-TELCO являлся одним из ключевых узлов обмена интернет-трафиком украинского военного ведомства. Дата-центр «Юнайтед ДС», как уточнили в министерстве, обеспечивал обработку и передачу информации.

Кроме того, удары были нанесены по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевске. В Минобороны заявили, что на этих объектах хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств.

В Минобороны России добавили, что для атаки применялись беспилотники. Их целями стали дата-центры, а также логистические и складские терминалы, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы начали использовать новую систему «Сусанин» для ударов по Украине. Система позволяет беспилотникам «Герань» лететь без радиомаяков, ориентируясь только по подстилающей поверхности. Украинские спецслужбы активно ищут создателя технологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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