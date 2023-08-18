Минюст включил писательницу Линор Горалик* в реестр иноагентов
Список пополнили еще шесть человек.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Писательница Линор Горалик* внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
В ведомстве отметили, что она выступала против спецоперации по защите Донбасса, распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ. Принимала участие в сборе средств в поддержку Украины.
Кроме того, Горалик осуществляла пропаганду нетрадиционных отношений, что противоречит госполитике нашей страны.
Список реестра иноагентов пополнили еще шесть человек — политолог Андрей Пионтковский*, публицист Сергей Кривенко*, экономист Андрей Илларионов*, писательница Татьяна Сотникова*, активисты Владимир Довдано* и Сарылгана Кондакова*.
* — признан иноагентом в РФ
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