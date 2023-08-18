Минюст включил писательницу Линор Горалик* в реестр иноагентов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 17 0

Список пополнили еще шесть человек.

Минюст включил писательницу Линор Горалик* в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Писательница Линор Горалик* внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

В ведомстве отметили, что она выступала против спецоперации по защите Донбасса, распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ. Принимала участие в сборе средств в поддержку Украины.

Кроме того, Горалик осуществляла пропаганду нетрадиционных отношений, что противоречит госполитике нашей страны.

Список реестра иноагентов пополнили еще шесть человек — политолог Андрей Пионтковский*, публицист Сергей Кривенко*, экономист Андрей Илларионов*, писательница Татьяна Сотникова*, активисты Владимир Довдано* и Сарылгана Кондакова*.

* — признан иноагентом в РФ

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