Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию за «нарушение его прав»

Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик подает в суд на государство за якобы нарушение его прав. Об этом сообщило агентство Reuters.

Преступнику не нравится, что его содержат в «крайней» изоляции. Кроме того, он подал еще одно заявление об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат.

«Он подает в суд на государство, потому что в течение 11 лет находился в крайней изоляции и не контактировал с другими людьми, кроме своих охранников. В прошлом году его (Брейвика) перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия и что он сможет встречаться с другими людьми», — отметил правозащитник Брейвика Ойстейн Сторрвик.

В июле 2011 года Брейвик совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Среди погибших есть много несовершеннолетних. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока.

В начале прошлого года террорист уже попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано.

Суд в Норвегии приступил к рассмотрению требования Брейвика выпустить его по УДО

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шансах выйти на свободу у Андерса Брейвика. Террорист считает себя жертвой, которой промыли мозги.