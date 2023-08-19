Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию за «нарушение его прав»

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Алексей Панков
Алексей Панков 28 0

Преступник недоволен, что его содержат в полной изоляции.

Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию за «нарушение его прав»

Фото: EPA / Ole Berg-Rusten / POOL / ТАСС

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Тема:
Дело Андреса Брейвика

Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик подает в суд на государство за якобы нарушение его прав. Об этом сообщило агентство Reuters.

Преступнику не нравится, что его содержат в «крайней» изоляции. Кроме того, он подал еще одно заявление об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат.

«Он подает в суд на государство, потому что в течение 11 лет находился в крайней изоляции и не контактировал с другими людьми, кроме своих охранников. В прошлом году его (Брейвика) перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия и что он сможет встречаться с другими людьми», — отметил правозащитник Брейвика Ойстейн Сторрвик.

В июле 2011 года Брейвик совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Среди погибших есть много несовершеннолетних. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока.

В начале прошлого года террорист уже попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано.

Суд в Норвегии приступил к рассмотрению требования Брейвика выпустить его по УДО

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шансах выйти на свободу у Андерса Брейвика. Террорист считает себя жертвой, которой промыли мозги.

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