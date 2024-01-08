Террорист Брейвик повторно подал в суд на Норвегию
Преступника не устраивает тотальная изоляция.
Фото: Ole Berg-Rusten / POOL / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал в суд на Норвегию из-за недовольства условиями содержания в тюрьме. Об этом сообщает издание NRK.
Его адвокат поделился, что подопечный склонен к суициду.
«Андерс Беринг Брейвик подал в суд на государство», — передает норвежский телеканал.
В прокуратуре же ответили, что условия в тюрьме в Рингерике, где находится преступник сейчас, соответствуют всем установленным правилам.
Летом 2023-го Андерс уже обращался в суд на государство в связи с «экстремальной изоляцией» в тюрьме. Он жаловался, что ему максимально ограничили контакты, предоставляя возможность поговорить только с охранниками.
Напомним, Андерс Брейвик организовал теракт, жертвами которого стали 77 человек. Все произошло 22 июля 2011-го в правительственном квартале Осло и молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя.
Ранее 5-tv.ru писал, есть ли шансы на свободу у одного из самых жестоких террористов в истории Брейвика.
- 19 авг
- Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию за «нарушение его прав»
- 18 янв
- Суд в Норвегии приступил к рассмотрению требования Брейвика выпустить его по УДО
- 16 февр
- Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном
- 25 дек
- «Элитный острог» в Дании и «Кресты-2» в Петербурге. Почему тюрьма не должна превращаться в курорт?
- 24 авг
- Хроники Брейвика: террорист, тамплиер, масон
- 18 июл
- Датчане страдают от психических расстройств из-за Брейвика
- 29 июн
- Убийца Брейвик собирается пожаловаться в Страсбургский суд на страдания в одиночной камере
- 10 янв
- Апелляционный суд Норвегии решает, в каких условиях должен содержаться Брейвик
- 15 февр
- Андерс Брейвик требует новую игровую приставку
- 16 июл
- Блэк-металлиста Варга Викернеса подозревают в терроризме
85%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?