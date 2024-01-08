Террорист Брейвик повторно подал в суд на Норвегию

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал в суд на Норвегию из-за недовольства условиями содержания в тюрьме. Об этом сообщает издание NRK.

Его адвокат поделился, что подопечный склонен к суициду.

«Андерс Беринг Брейвик подал в суд на государство», — передает норвежский телеканал.

В прокуратуре же ответили, что условия в тюрьме в Рингерике, где находится преступник сейчас, соответствуют всем установленным правилам.

Летом 2023-го Андерс уже обращался в суд на государство в связи с «экстремальной изоляцией» в тюрьме. Он жаловался, что ему максимально ограничили контакты, предоставляя возможность поговорить только с охранниками.

Напомним, Андерс Брейвик организовал теракт, жертвами которого стали 77 человек. Все произошло 22 июля 2011-го в правительственном квартале Осло и молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли шансы на свободу у одного из самых жестоких террористов в истории Брейвика.