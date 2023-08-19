Киевский режим продолжает запрашивать военную помощь.

ВСУ атаковали жилую многоэтажку в Энергодаре. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили 5-tv.ru в оперативных службах.

«Вчера, 18 августа, в 16:00 боевики киевского режима нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по жилому многоэтажному дому в Энергодаре», — констатировал источник.

Точное число пострадавших еще продолжает уточнятся. На месте ЧП ведутся работы.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР.