ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР. Об этом сообщил глава города Сергей Приходько.

Мэр опубликовал сообщение в личном Telegram-канале и отметил, что боевики и сейчас продолжают атаковать регион.

Согласно последней информации, обстрелы по поселку со стороны украинских террористов производились и утром. Тогда получил серьезные ранения один из местных жителей.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту.