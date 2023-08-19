ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 93 0

Боевики и сейчас продолжают обстреливать район.

ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР

Фото: Global Look Press / Mykhaylo Palinchak

Читайте нас в: Дзен Новости

ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР. Об этом сообщил глава города Сергей Приходько.

Мэр опубликовал сообщение в личном Telegram-канале и отметил, что боевики и сейчас продолжают атаковать регион.

Согласно последней информации, обстрелы по поселку со стороны украинских террористов производились и утром. Тогда получил серьезные ранения один из местных жителей.

Спасается бегством? Зачем Зеленский прибыл с визитом в Швецию

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту.

+26° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

18:53
На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация: подробности
18:39
Джефф Монсон заявил о завершении карьеры на ринге: «Устал от бокса»
18:27
Минфин: налоговые договоры приостановлены до восстановления прав РФ
18:10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 августа
17:52
Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты
17:39
ВСУ атаковали зажигательными снарядами поселок Зайцево в ДНР

Сейчас читают

Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты
Глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту: все началось в октябре 2022-го
Лариса Лужина сообщила о своей госпитализации: «Плохо себя чувствую»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку