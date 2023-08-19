Как защититься от кибератак: основные правила безопасности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Для защиты данных следует выбирать сложные пароли и не применять одинаковые на разных ресурсах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Только в текущем году каждый восьмой подвергся компьютерным атакам. Как не стать жертвой хакеров?

Чаще всего для обмана россиян используют кибератаки или телефонное мошенничество. С начала года в России зафиксировано 6,2 миллиона атак на смартфоны и 23,6 миллиона попыток переходов на фишинговые сайты.

В 2023 году каждый восьмой подвергся компьютерным атакам (12%). Каждый пятый жаловался на локальные угрозы (21%). А почти каждый третий — на звонки с подозрением на мошенничество (29%).

Злоумышленники все чаще используют чат-боты в Telegram для выманивания средств. Например, чат-бот для поиска интимных фотографий или бот для подработки по расшифровке аудиозаписей.

Рекомендации по защите своих данных:

  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные на сомнительных сайтах;
  • Выбирайте сложные пароли и не применяйте одинаковые на разных ресурсах;
  • Храните пароли не в заметках, а в менеджере паролей;
  • Критически относитесь к заманчивым предложениям или пугающим сообщениям в свой адрес;
  • Ни в коем случае не переводите кому-то деньги — чаще всего это схема обмана;
  • Используйте надежный антивирус и установите «Родительский контроль».
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