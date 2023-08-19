Противник фурри: мужчина кинул страйкбольную гранату в подростков-неформалов

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 30 0

В Леноблости мужчина кинул страйкбольную гранату в подростков на «фурри-сходке»

Противник фурри: мужчина кинул страйкбольную гранату в подростков-неформалов

Фото: 5-tv.ru

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Двоим участникам фестиваля в Ленинградской области понадобилась медицинская помощь.

Мужчина напал на подростков, собравшихся на «фурри-сходку». Эксклюзивные кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в 19 августа в Приоратском парке Гатчины. Мужчина бросил в группу подростков страйкбольную гранату, наполненную пластиковыми шариками. Затем он начал стрелять из пневматического пистолета.

Полиции удалось оперативно задержать злоумышленника. В ходе обыска у него обнаружили пневматический пистолет и три фрагмента гранаты. Очевидцы сообщают, что двоим подросткам пришлось обратиться за помощью к медикам с ранениями ног.

На мужчину составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять подростков попали в больницу после посещения бассейна в Сочи. У детей диагностировали отравление парами хлора.

Противник фурри: мужчина кинул страйкбольную гранату в подростков-неформалов

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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